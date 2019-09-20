В Одесі проходять заходи на честь партизанів і підпільників Другої світової війни
На Алеї Слави в парку Шевченка проходить урочистий ритуал покладання квітів з нагоди Дня партизанської слави
22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави. З метою увічнення пам'яті, поваги подвигу партизанів і підпільників у період Другої світової в Одесі пройде низка заходів.
Так, 22 вересня 2019 року на Алеї Слави в центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка відбудеться урочистий ритуал покладання квітів до пам'ятника Невідомому матросу.
Цього ж дня, об 11:30, ветерани Другої світової війни покладуть квіти на Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.
У ці дні для підопічних соціальних центрів проводяться тематичні заходи, лекції, відвідування музеїв міста.
Протягом вересня з історією партизанського руху Одеси знайомляться учні міських шкіл та читачі бібліотек.
Також заплановано привітання ветеранів війни-учасників партизанського руху за місцем проживання.
Крім того, з нагоди Дня партизанської слави ветеранам війни - партизанам і підпільникам періоду Другої світової війни - буде виплачено адресну одноразову допомогу.
День партизанської слави відзначається в Україні 22 вересня згідно з Указом Президента України від 30 жовтня 2001 року №1020.