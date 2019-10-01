В Одесі розпочинається прийом проектів громадського бюджету міста на 2020 рік



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Параметри, умови участі, терміни і теми проектів

Одеський міський голова підписав розпорядження «Про громадський бюджет міста Одеси на 2020 рік».

Розпорядженням № 892 від 30 вересня 2019 року затверджено склад комісії з питань громадського бюджету міста Одеси, роботу якої очолить заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради Світлана Бедрега.

Крім того, розпорядженням міського голови затверджені параметри громадського бюджету міста Одеси на 2020 рік.

Загальний обсяг видатків на 2020 рік, що планується спрямувати на реалізацію проектів-переможців, складає 50 000 тис.грн.

Кількість підписів, які необхідно зібрати автору для подачі проекту, має становити щонайменше 20 для малого громадського проекту та 50 для великого громадського проекту (крім підпису автора(-ів) проекту).

Мінімально можливий вік автора проекту – 18 років.

Вартість одного проекту – від 100 000 грн до 500 000 грн для малого громадського проекту і від 500 000 грн до 1 500 000 грн для великого громадського проекту.

Відсоток від загального обсягу видатків громадського бюджету на фінансування малих і великих проектів на 2020 рік визначається комісією з питань громадського бюджету міста Одеси.

1 жовтня 2019 року - початок прийому проектів на платформі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин» citizen.omr.gov.ua.

Завершення прийому проектів – 30 жовтня 2019 року (включно).

Типи проектів, які приймаються до участі:

безпека та громадський порядок (заходи, спрямовані на посилення громадського порядку, безпеку громадян та захист їхньої власності (наприклад, впровадження системи відеоспостереження, пожежної охорони тощо);

туризм (реалізація заходів із залучення туристів до міста. Проекти у галузі міського туризму та туристичної інфраструктури);

телекомунікації, зв'язок та інформаційні технології (автоматизація систем з надання послуг мешканцям; інтерактивні карти; мобільні додатки щодо міської інфраструктури; облаштування зон wі-fi тощо);

дорожньо-транспортна інфраструктура (розвиток пішохідної інфраструктури, зокрема підземних переходів; регулювання дорожнього руху; облаштування місць для паркування автомобілів, велосипедних доріжок, місць для паркування та пунктів прокату велосипедів; доступ до громадського транспорту; вдосконалення мережі громадського транспорту; розвиток інфраструктури громадського транспорту тощо);

енергозбереження (заходи, спрямовані на енергозбереження);

навколишнє середовище (запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища; охорона природних ресурсів; робота із безпритульними тваринами, зокрема чіпування, регулювання їх чисельності, вигул свійських тварин тощо);

комунальне господарство (облаштування та озеленення територій, облаштування дитячих майданчиків; вуличне освітлення; поводження з відходами; поліпшення якості питної води тощо);

культура (створення та розвиток закладів культурного напряму; організація культурного дозвілля (фестивалі, вистави, концерти, конкурси, ярмарки, виставки тощо); реставрація архітектурних пам'яток тощо);

освіта (розвиток установ позашкільної, шкільної та вищої освіти; організація просвітницьких заходів (тренінги, курси, семінари тощо);

охорона здоров'я (розвиток медичної інфраструктури; покращення послуг медичних установ та забезпечення вільного доступу до їх отримання; організація заходів з ранньої діагностики та профілактики захворювань; пропагування здорового способу життя тощо);

соціальний захист (розвиток закладів соціальної допомоги та обслуговування, проведення заходів соціальної направленості, в тому числі заходи з реабілітації осіб з інвалідністю. Захист прав осіб з інвалідністю, сиріт, непрацездатних осіб, пенсіонерів, багатодітних сімей. Забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів інфраструктури);

спорт (розвиток закладів спортивно-оздоровчого напряму; організація спортивних заходів (змагання, марафони тощо); популяризація спорту та здорового способу життя).

Голосування відбудеться з 27 листопада по 16 грудня 2019 року (включно).

Оприлюднення проектів-переможців передбачено до 21 грудня 2019 року (включно).

Впровадження проекту повинно бути здійснено до 05 грудня 2020 року.