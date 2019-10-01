209 малюків, серед яких три двійні, народилися в Одесі минулого тижня



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 209 немовлят, що на 13 дітей більше, ніж попереднього тижня.

За тиждень населення Одеси поповнили три двійні.

Новонароджені дівчатка минулого тижня здобули кількісну перевагу над хлопчиками - на світ з'явилися 113 маленьких одеситок і 96 юних одеситів.

Першість за кількістю новонароджених минулого тижня належить міському пологовому будинку №7, де побачило світ 61 немовля.

З 1 жовтня 2019 року, згідно з наказом міського департаменту охорони здоров'я, після завершення планової дезінфекції та косметичного ремонту відновить прийом вагітних, роділь і породіль міський пологовий будинок №4.