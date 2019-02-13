В Одесі шахрай продав місцевим жителям 26 чужих паркомісць



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Триває слідство

В Одесі шахрай продав жителям трьох будинків в Суворовському районі 26 паркувальних місць, до яких не мав ніякого відношення. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

За даними слідства, чоловік запевнив жителів трьох будинків на вулиці Генерала Бочарова, що є главою ради прибудинкової парковки ОСББ і обіцяв побудувати стоянку, місця на якій почав продавати одеситам. Такого ради, відзначають в прокуратурі, не існувало, чоловік брав гроші з одеситів і обіцяв надати необхідні документи пізніше.

«З однієї мешканки він спочатку отримав 750 доларів США, а згодом ще 350 доларів під приводом документального оформлення права власності на паркувальне місце», - розповіли в прокуратурі.

Стоянку незабаром побудували, але потенційні власники паркомісць, незважаючи на внесені кошти, їх не отримали. Чоловіка підозрюють у 26 факти шахрайства з парковками.