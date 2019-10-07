В Одесі триває прийом проектів громадського бюджету



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До 30 жовтня - прийом проектів громадського бюджету. Параметри, умови участі, терміни і теми проектів на 2020 рік

В Одесі триває прийом проектів громадського бюджету на 2020 рік.

1 жовтня 2019 року на платформі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин» citizen.omr.gov.ua ( (citizen.odessa.ua) стартував прийом проектів громадського бюджету.

Завершення прийому проектів - 30 жовтня 2019 року (включно).

Голосування за проекти пройде з 27 листопада до 16 грудня 2019 року (включно).

Оприлюднення проектів-переможців передбачено до 21 грудня 2019 року (включно).

Впровадження проекту - до 5 грудня 2020 року.

Положення про громадський бюджет міста Одеси у новій редакції затверджено рішенням Одеської міської ради від 18.09.2019 року № 5074-VII.

Розпорядженням міського голови № 892 від 30 вересня 2019 року затверджено склад комісії з питань громадського бюджету міста Одеси та параметри суспільного бюджету міста Одеси на 2020 рік.

Загальний обсяг видатків на 2020 рік, який планується направити на реалізацію проектів-переможців, складає 50 000 тис грн.

Кількість підписів, які необхідно зібрати автору для подачі проекту, має бути не менше 20-ти для малого громадського проекту і 50-ти для великого суспільного проекту (крім підпису автора (-ів) проекту).

Мінімально можливий вік автора проекту - 18 років.

Вартість одного проекту - від 100 000 грн до 500 000 грн для малого громадського проекту і від 500 000 грн до 1 500 000 грн для великого суспільного проекту.

Відсоток від загального обсягу витрат громадського бюджету на фінансування малих і великих проектів на 2020 рік визначається комісією з питань громадського бюджету міста Одеси.

Типи проектів, які приймаються до участі: