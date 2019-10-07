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    В Одесі триває прийом проектів громадського бюджету

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    В Одесі триває прийом проектів громадського бюджету

    До 30 жовтня - прийом проектів громадського бюджету. Параметри, умови участі, терміни і теми проектів на 2020 рік

    В Одесі триває прийом проектів громадського бюджету на 2020 рік.

    1 жовтня 2019 року на платформі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин» citizen.omr.gov.ua ( (citizen.odessa.ua) стартував прийом проектів громадського бюджету.

    Завершення прийому проектів - 30 жовтня 2019 року (включно).

    Голосування за проекти пройде з 27 листопада до 16 грудня 2019 року (включно).

    Оприлюднення проектів-переможців передбачено до 21 грудня 2019 року (включно).

    Впровадження проекту - до 5 грудня 2020 року.

    Положення про громадський бюджет міста Одеси у новій редакції затверджено рішенням Одеської міської ради від 18.09.2019 року № 5074-VII.

    Розпорядженням міського голови № 892 від 30 вересня 2019 року затверджено склад комісії з питань громадського бюджету міста Одеси та параметри суспільного бюджету міста Одеси на 2020 рік.

    Загальний обсяг видатків на 2020 рік, який планується направити на реалізацію проектів-переможців, складає 50 000 тис грн.

    Кількість підписів, які необхідно зібрати автору для подачі проекту, має бути не менше 20-ти для малого громадського проекту і 50-ти для великого суспільного проекту (крім підпису автора (-ів) проекту).

    Мінімально можливий вік автора проекту - 18 років.

    Вартість одного проекту - від 100 000 грн до 500 000 грн для малого громадського проекту і від 500 000 грн до 1 500 000 грн для великого суспільного проекту. 

    Відсоток від загального обсягу витрат громадського бюджету на фінансування малих і великих проектів на 2020 рік визначається комісією з питань громадського бюджету міста Одеси. 

    Типи проектів, які приймаються до участі:

    • безпека та громадський порядок (заходи, спрямовані на посилення громадського порядку, безпеку громадян та захист їхньої власності (наприклад, впровадження системи відеоспостереження, пожежної охорони тощо);
    • туризм (реалізація заходів із залучення туристів до міста. Проекти у галузі міського туризму та туристичної інфраструктури);
    • телекомунікації, зв'язок та інформаційні технології (автоматизація систем з надання послуг мешканцям; інтерактивні карти; мобільні додатки щодо міської інфраструктури; облаштування зон wі-fi тощо);
    • дорожньо-транспортна інфраструктура (розвиток пішохідної інфраструктури, зокрема підземних переходів; регулювання дорожнього руху; облаштування місць для паркування автомобілів, велосипедних доріжок, місць для паркування та пунктів прокату велосипедів; доступ до громадського транспорту; вдосконалення мережі громадського транспорту; розвиток інфраструктури громадського транспорту тощо);
    • енергозбереження (заходи, спрямовані на енергозбереження);
    • навколишнє середовище (запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища; охорона природних ресурсів; робота із безпритульними тваринами, зокрема чіпування, регулювання їх чисельності, вигул свійських тварин тощо);
    • комунальне господарство (облаштування та озеленення територій, облаштування дитячих майданчиків; вуличне освітлення; поводження з відходами; поліпшення якості питної води тощо);
    • культура (створення та розвиток закладів культурного напряму; організація культурного дозвілля (фестивалі, вистави, концерти, конкурси, ярмарки, виставки тощо); реставрація архітектурних пам'яток тощо);
    • освіта (розвиток установ позашкільної, шкільної та вищої освіти; організація просвітницьких заходів (тренінги, курси, семінари тощо);
    • охорона здоров'я (розвиток медичної інфраструктури; покращення послуг медичних установ та забезпечення вільного доступу до їх отримання; організація заходів з ранньої діагностики та профілактики захворювань; пропагування здорового способу життя тощо);
    • соціальний захист (розвиток закладів соціальної допомоги та обслуговування, проведення заходів соціальної направленості, в тому числі заходи з реабілітації осіб з інвалідністю. Захист прав осіб з інвалідністю, сиріт, непрацездатних осіб, пенсіонерів, багатодітних сімей. Забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів інфраструктури);
    • спорт (розвиток закладів спортивно-оздоровчого напряму; організація спортивних заходів (змагання, марафони тощо); популяризація спорту та здорового способу життя). 
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