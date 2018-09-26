В Одесі відбувся фінал Кубка України з ушу
-
Розсилка
Спортсмени з 12 областей України та Білорусі виступили в Одесі на фінальних змаганнях Кубка України зі спортивного ушу-таолу. Одесити - серед переможців і призерів
З 21 по 23 вересня 2018 року в Одесі на базі спортивно-оздоровчого комплексу «Університет» відбувся фінал Кубка України зі спортивного ушу-таолу.
У змаганнях взяли участь 360 спортсменів з 12 областей України та Білорусі.
Одесу на змаганнях представили вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Юні одеські спортсмени успішно виступили на турнірі, посівши призові місця:
Категорія 10-11 років:
- Бєльчикова Анастасія - 2 місце (наньгунь);
- Сташевська Анастасія - 2 місце (даоші);
- Мізіна Ірина - 3 місце (даоші).
Категорія 8-9 років:
- Левошко Олександр - 3 місце (вид даоші),
- Корецька Юлія - 3 місце (вид даоші);
- Ярова Анастасія -3 місце (чан цюань), 3 місце (цзяньші);
Категорія 12-14 років:
- Алексеюк Марія - 1 місце (цзяньші);
- Благодир Валерія - 1 місце (тайцзіцзянь), 2 місце (тайцзи цюань);
- Олійник Андрій - 3 місце (цзяньші);
- Язикова Марина - 3 місце (цзяньші).
- Химченко Каміла - 2 місце (дуйлянь);
- Саган Ганна - 2 місце (цяншу), 3 місце (гуньшу), 3 місце (даоші);
- Гуркіна Ганна - 3 місце (цяншу);
Читайте також
Категорія 15-17 років:
- Пилипенко Даша - 2 місце (гуньшу), 3 місце (нань цюань), 3 місце (наньдао);
- Веріна Наталія - 2 місце (чан цюань), 2 місце (даоші), 2 місце (гуньшу);
- Мартинко Микита - 3 місце (Цзяньші);
Категорія 18+:
- Варламова Наталія - 2 місце (даоші), 2 місце (гуньшу).
За результатами змагань у загальнокомандному заліку збірна Одеської федерації ушу посіла 3 місце, поступившись спортсменам із Запорізької і Київської областей.