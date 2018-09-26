В Одесі відбувся фінал Кубка України з ушу



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Спортсмени з 12 областей України та Білорусі виступили в Одесі на фінальних змаганнях Кубка України зі спортивного ушу-таолу. Одесити - серед переможців і призерів

З 21 по 23 вересня 2018 року в Одесі на базі спортивно-оздоровчого комплексу «Університет» відбувся фінал Кубка України зі спортивного ушу-таолу.