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    В Одесі відбувся фінал Кубка України з ушу

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    В Одесі відбувся фінал Кубка України з ушу

    Спортсмени з 12 областей України та Білорусі виступили в Одесі на фінальних змаганнях Кубка України зі спортивного ушу-таолу. Одесити - серед переможців і призерів

    З 21 по 23 вересня 2018 року в Одесі на базі спортивно-оздоровчого комплексу «Університет» відбувся фінал Кубка України зі спортивного ушу-таолу. 

    У змаганнях взяли участь 360 спортсменів з 12 областей України та Білорусі. 

    Одесу на змаганнях представили вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Юні одеські спортсмени успішно виступили на турнірі, посівши призові місця: 

    Категорія 10-11 років:

    • Бєльчикова Анастасія - 2 місце (наньгунь); 
    • Сташевська Анастасія - 2 місце (даоші); 
    • Мізіна Ірина - 3 місце (даоші). 


    Категорія 8-9 років: 

    • Левошко Олександр - 3 місце (вид даоші), 
    • Корецька Юлія - 3 місце (вид даоші); 
    • Ярова Анастасія -3 місце (чан цюань), 3 місце (цзяньші); 


    Категорія 12-14 років:


    Категорія 15-17 років: 

    • Пилипенко Даша - 2 місце (гуньшу), 3 місце (нань цюань), 3 місце (наньдао); 
    • Веріна Наталія - 2 місце (чан цюань), 2 місце (даоші), 2 місце (гуньшу); 
    • Мартинко Микита - 3 місце (Цзяньші); 


    Категорія 18+: 

    • Варламова Наталія - 2 місце (даоші), 2 місце (гуньшу). 


    За результатами змагань у загальнокомандному заліку збірна Одеської федерації ушу посіла 3 місце, поступившись спортсменам із Запорізької і Київської областей.

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