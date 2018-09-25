Напад на активістів в Одесі: з'явилися подробиці затримань від прокурора



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Активіст Олег Михайлик

Слідчі ведуть активну роботу по встановленню замовників замахів на Михайлика і на Устименко

Підозрювані в замаху на активіста Олега Михайлика були затримані вже на другий день після інциденту.

Про це на прес-конференції повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко, пише OdessaOnline.

«На другу добу після замаху було затримано трьох осіб, які підозрюються в цьому злочині. Це вдалося завдяки оперативній роботі і взаємодії правоохоронних органів», - сказав він.

За словами прокурора, затриманим вже підготовлені підозри по ст. 115.

«Ми будемо звертатися до суду щодо обрання запобіжного заходу і будемо працювати по виявленню замовників», - заявив Жученко.

Він також повідомив, що у затриманих вилучили вогнепальну зброю, яка має відношення до злочину. Також відомо, що один з них має відношення до конфлікту зі стріляниною в Одесі на вулиці Балківській.

Прокурор розповів, що також затримано двох підозрюваних в нападі на іншого одеського активіста Віталія Устименко. Їх зараз везуть до Одеси, і їм також буде пред'явлено підозру в замаху на вбивство.

Жученко додав, що слідчі ведуть активну роботу по встановленню замовників замахів на Михайлика і на Устименко. Розглядається версія, що це один і той же чоловік.

При цьому він зазначив, що самі затримані поки показань не дають.

«Те, що слідство не йде - це обман. У цьому плані активно триває досудове слідство по виявленню замовників і посередників злочинів, також ми розглядаємо версію щодо можливості спільних замовників у цих злочинів», - повідомив Жученко.

Як повідомлялося, Одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика.

Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».

Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.

Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.