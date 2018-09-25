У прокуратурі стверджують, що трьох осіб обґрунтовано підозрюють у замаху на Михайлика
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Брат Манучара Варшанідзе зазначив, що у вечір замаху на Михайлика вони були в тому ж районі, але не на тій вулиці, де стався напад
Прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що три особи обґрунтовано підозрюються в замаху на активіста Олега Михайлика, ці особи затримані. Про це прокурор поінформував увечері 25 вересня на прес-конференції, повідомляє Радіо Свобода.
Прокурор Одеської області Олег Жученко: три особи обгрунтувано підозрюються в замаху на Олега Михайлика, вони затримані. Також затримали двох підозрюваних в нападі на Віталія Устименка - в донецькій і Дніпропетровській областях pic.twitter.com/eaGejaYBHQ— Michael Shtekel (@mishajedi) 25 вересня 2018 р.
Також, за словами Жученка, Герасін Торніке (підозрюваний із інвалідністю) брав участь у стрілянині на вулиці Балківській в Одесі 27 червня.
Прокурор Жученко: Торніке Герасин (підозрюваний із інвалідністю) брав участь в стрілянині на Балковській в Одесі 27.06. pic.twitter.com/0yn3D9FZ4t— Michael Shtekel (@mishajedi) 25 вересня 2018 р.
Прокурор також твердить, що в Донецькій і Дніпропетровській областях правоохоронці затримали двох підозрюваних в іншому резонансному злочині – нападі на Віталія Устименка в Одесі.
Щонайменше двоє з трьох підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика через своїх представників заявляють про непричетність до нападу.
В одного з підозрюваних, якого звати Манучар Варшанідзе, вилучили зброю. Про це журналістам повідомив його брат. Манучар Варшанідзе – це водій інваліда першої групи Герасіна Торніке, який є ще одним підозрюваним у справі. Разом із ними в машині увечері 22 вересня перебував ще один чоловік на ім’я Лаша, третій підозрюваний.
Брат Манучара Варшанідзе зазначив, що у вечір замаху на Михайлика вони втрьох на одній машині були в тому ж районі, але не на тій вулиці, де стався напад.
Раніше про це ж через свою дружину повідомив Герасін Торніке.
Двоє затриманих досі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, а Торніке, який має інвалідність першої групи внаслідок автомобільної аварії, госпіталізували.
Як повідомлялося, Одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика.
Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».
Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.
22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.
Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.
Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.
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