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    У прокуратурі стверджують, що трьох осіб обґрунтовано підозрюють у замаху на Михайлика

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    <span>В Одесі відзвітували про затримання підозрюваних в нападі на активістів</span> - У прокуратурі стверджують, що трьох осіб обґрунтовано підозрюють у замаху на Михайлика
    Фото Лариси Сарган
    В Одесі відзвітували про затримання підозрюваних в нападі на активістів

    Брат Манучара Варшанідзе зазначив, що у вечір замаху на Михайлика вони були в тому ж районі, але не на тій вулиці, де стався напад

    Прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що три особи обґрунтовано підозрюються в замаху на активіста Олега Михайлика, ці особи затримані. Про це прокурор поінформував увечері 25 вересня на прес-конференції, повідомляє Радіо Свобода.

    Також, за словами Жученка, Герасін Торніке (підозрюваний із інвалідністю) брав участь у стрілянині на вулиці Балківській в Одесі 27 червня.

    Прокурор також твердить, що в Донецькій і Дніпропетровській областях правоохоронці затримали двох підозрюваних в іншому резонансному злочині – нападі на Віталія Устименка в Одесі.

    Щонайменше двоє з трьох підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика через своїх представників заявляють про непричетність до нападу.

    В одного з підозрюваних, якого звати Манучар Варшанідзе, вилучили зброю. Про це журналістам повідомив його брат. Манучар Варшанідзе – це водій інваліда першої групи Герасіна Торніке, який є ще одним підозрюваним у справі. Разом із ними в машині увечері 22 вересня перебував ще один чоловік на ім’я Лаша, третій підозрюваний.

    Брат Манучара Варшанідзе зазначив, що у вечір замаху на Михайлика вони втрьох на одній машині були в тому ж районі, але не на тій вулиці, де стався напад.

    Раніше про це ж через свою дружину повідомив Герасін Торніке.

    Двоє затриманих досі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, а Торніке, який має інвалідність першої групи внаслідок автомобільної аварії, госпіталізували.

    Як повідомлялося, Одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика.

    Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей». 

    Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

    22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

    Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.

    Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.

     

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