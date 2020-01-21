Пожежа на Київщині: з п’ятиповерхівки рятувальники евакуювали 35 людей



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Загорання сталося у підвалі будинку Фото: ДСНС

Рятувальники за пів години ліквідували пожежу

Сьогодні, 21 січня, сталася пожежа багатоповерхівці на вул. Соборній у м. Богуслав. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району о 14:26.

На місце виклику направлено два відділення 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками було евакуювано із задимленої зони 35 чоловік та в ході розвідки встановлено, що займання сталось в одному із підвальних приміщень 5-поверхового будинку.

О 14:35 пожежу було локалізовано та о 14:40 повністю ліквідовано.

Загиблих та потерпілих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.