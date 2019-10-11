В Одесі відзначать День захисника України



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З нагоди Дня захисника України в Одесі пройдуть урочисті заходи

14 жовтня в Україні відзначається День захисника України.

З нагоди державного свята в Одесі заплановано проведення низки заходів згідно з Планом

Так, 11 жовтня о 12:00 в Одеській філармонії відбудеться урочиста церемонія нагородження кращих військовослужбовців Одеського гарнізону керівництвом Одеси та області.

13 жовтня з 12:00 до 17:00 святкові заходи, присвячені Дню захисника України, пройдуть у Центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.

14 жовтня о 9:00 біля каменя на місці спорудження майбутнього Меморіалу воїнам Одеси і області, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції і Операції об'єднаних сил (просп. Шевченка, 4), відбудеться покладання квітів. Також пройдуть церемонія прийняття Урочистої клятви на вірність Батьківщині ліцеїстами Військово-морського ліцею і спільний молебень за захисників України представників різних конфесій за участю керівництва міста та області, громадських об'єднань, учасників АТО і ООС у Донецькій і Луганській областях, волонтерів.

У військових частинах та військових госпіталях для ветеранів війни, військової служби, учасників антитерористичної операції і Операції об'єднаних сил пройдуть концертні програми за участю дитячих творчих колективів загальноосвітніх закладів міста.

Про героїчну історію українського народу, боротьбу її захисників за встановлення державності в Україні розкажуть учням одеських шкіл на тематичних уроках, виховних годинах за участю ветеранів війни, військової служби, учасників АТО і Операції об'єднаних сил. Також школярі відвідають Військово-історичний музей Південного оперативного командування, музей «Меморіал героїчної оборони Одеси « 411-я батарея » і музей « Алея слави » Одеського міського центру військово-патріотичного виховання учнівської молоді« Пост №1 ».