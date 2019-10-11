Одеситам повідомили, як на свята працюватимуть медичні заклади
Графік роботи медзакладів Одеси на 12-14 жовтня
Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради інформує про графік роботи лікувально-профілактичних закладів з урахуванням відзначення 14 жовтня 2019 року Дня захисника України.
Центри первинної медико-санітарної допомоги, поліклініки і поліклінічні відділення міських лікарень Одеси працюватимуть за таким графіком:
- 12 жовтня, субота - робочий день за розкладом суботи,
- 13 жовтня, неділя - вихідний день,
- 14 жовтня, понеділок - святковий день.
Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіка.
Служба екстреної медичної допомоги «103» і травмпункти працюють щодня в цілодобовому режимі.
Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:
- Лідерсовський бульвар, 11 - міська лікарня №5;
- вул. Болгарська, 38 - поліклінічне відділення міської клінічної лікарні №1;
- вул. Академіка Воробйова, 5 - міська клінічна лікарня №11;
- пр-т Добровольського, 100 - консультативно-діагностичний центр №29.
Невідкладна стоматдопомога надається цілодобово за адресами:
- Люстдорфська дорога, 86а - міська стоматполіклініка №3;
- вул. Академіка Заболотного, 27 - міська стоматполіклініка №5.