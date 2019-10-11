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    Одеситам повідомили, як на свята працюватимуть медичні заклади

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    Одеситам повідомили, як на свята працюватимуть медичні заклади

    Графік роботи медзакладів Одеси на 12-14 жовтня

    Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради інформує про графік роботи лікувально-профілактичних закладів з урахуванням відзначення 14 жовтня 2019 року Дня захисника України.

    Центри первинної медико-санітарної допомоги, поліклініки і поліклінічні відділення міських лікарень Одеси працюватимуть за таким графіком:

    • 12 жовтня, субота - робочий день за розкладом суботи,
    • 13 жовтня, неділя - вихідний день,
    • 14 жовтня, понеділок - святковий день.

    Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіка.

    Служба екстреної медичної допомоги «103» і травмпункти працюють щодня в цілодобовому режимі.

    Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:

    • Лідерсовський бульвар, 11 - міська лікарня №5;
    • вул. Болгарська, 38 - поліклінічне відділення міської клінічної лікарні №1;
    • вул. Академіка Воробйова, 5 - міська клінічна лікарня №11;
    • пр-т Добровольського, 100 - консультативно-діагностичний центр №29.

    Невідкладна стоматдопомога надається цілодобово за адресами:

    • Люстдорфська дорога, 86а - міська стоматполіклініка №3;
    • вул. Академіка Заболотного, 27 - міська стоматполіклініка №5.
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