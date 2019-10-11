В Одесі розпочато новий етап реконструкції інфекційної лікарні



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В Одеській інфекційній лікарні будують нові корпуси і проводять заміну інженерних мереж

Міська влада Одеси продовжує поетапну реконструкцію міської клінічної інфекційної лікарні. Наразі проводиться капітальний ремонт корпусів «Ж», «З» і «К» на території лікарні.

Ремонтні роботи проводяться за рахунок коштів міського бюджету. Замовником робіт є управління капітального будівництва Одеської міськради.

На базі будівель старої пральні та харчоблоку, які наразі не використовуються, будуть побудовані нові корпуси з боксованими і маломісними палатами. Це дасть можливість ізоляції інфекційних хворих з різними діагнозами і поліпшить умови перебування пацієнтів у закладі.

Після ремонту в нові корпуси будуть переведені дитячі відділення з Валиховського корпусу, що дасть можливість провести його подальший поетапний ремонт. Також у нових корпусах розмістяться центральне стерилізаційне відділення і молочна кухня.

Крім того, на території лікарні проводиться капітальний ремонт внутрішньомайданчикових інженерних комунікацій із заміною систем водопостачання, каналізації та електромереж.

Також готується до відкриття після капітального ремонту нове приймальне відділення інфекційної лікарні, для якого міським департаментом охорони здоров'я закуплено нове медичне обладнання та меблі.