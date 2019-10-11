В Одесі розпочато новий етап реконструкції інфекційної лікарні
В Одеській інфекційній лікарні будують нові корпуси і проводять заміну інженерних мереж
Міська влада Одеси продовжує поетапну реконструкцію міської клінічної інфекційної лікарні. Наразі проводиться капітальний ремонт корпусів «Ж», «З» і «К» на території лікарні.
Ремонтні роботи проводяться за рахунок коштів міського бюджету. Замовником робіт є управління капітального будівництва Одеської міськради.
На базі будівель старої пральні та харчоблоку, які наразі не використовуються, будуть побудовані нові корпуси з боксованими і маломісними палатами. Це дасть можливість ізоляції інфекційних хворих з різними діагнозами і поліпшить умови перебування пацієнтів у закладі.
Після ремонту в нові корпуси будуть переведені дитячі відділення з Валиховського корпусу, що дасть можливість провести його подальший поетапний ремонт. Також у нових корпусах розмістяться центральне стерилізаційне відділення і молочна кухня.
Крім того, на території лікарні проводиться капітальний ремонт внутрішньомайданчикових інженерних комунікацій із заміною систем водопостачання, каналізації та електромереж.
Також готується до відкриття після капітального ремонту нове приймальне відділення інфекційної лікарні, для якого міським департаментом охорони здоров'я закуплено нове медичне обладнання та меблі.
Одеська міська клінічна інфекційна лікарня - єдиний лікувальний заклад, який цілодобово надає ургентну стаціонарну допомогу жителям Одеси і області з інфекційними захворюваннями. У 2018 році лікування тут отримали понад 22 тисячі пацієнтів, з яких понад 4 тисячі жителів районів Одеської області.
Одеська інфекційна лікарня - найстаріший лікувальний заклад міста й одна з перших кам'яних будівель в Одесі. Лікарня заснована в 1802-1804 рр. з ініціативи герцога де Рішельє, побудована за проєктом архітекторів Тома де Томона і Франца Фраполлі. Історичні будівлі лікарні є пам'ятками архітектури, а Циркульний корпус - пам'ятка архітектури національного значення.
Реконструкцію інфекційної лікарні було розпочато у 2010 році. У 2011 році роботи з реконструкції були припинені у зв'язку з відсутністю фінансування і поновилися лише у 2014 році після розпорядження мера Одеси Геннадія Труханова про розробку плану завершення ремонтно-будівельних робіт і виділення коштів з міського бюджету на продовження реконструкції лікарні.
У 2015 році в інфекційній лікарні були добудовані і оснащені сучасним медичним обладнанням новий боксований корпус для пацієнтів з крапельними і особливо небезпечними інфекціями, господарсько-побутовий корпус і будівля газової котельні.