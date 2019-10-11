У міській раді з Днем захисника України привітали вінницьких воїнів



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У залі засідань міської ради приймали вітання чоловіки, які захищають нашу країну від агресора. Вони отримали грошові премії та грамоти. А учасник антитерористичної операції Анатолій Гуцало отримав сертифікат для придбання легкового автомобіля

14 жовтня у нашій державі відзначається День захисника України. З цієї нагоди у міську раду запросили вінницьких військових. Їх привітав міський голова Сергій Моргунов.

«14 жовтня ми відзначаємо три свята – День захисника України, День Покрови Пресвятої Богородиці і День Українського козацтва. Століттями українці вважалися одними з найкращих захисників своєї землі. Ми дійсно нація не войовнича, але ми можемо захищати свою землю. Якщо зробити екскурс в історію, то можна навести тисячі прикладів героїзму українських козаків, військових, і в часи козацьких визвольних змагань, і під час боротьби за свою незалежність на початку 20 століття, і в часи Другої світової війни на різних фронтах, – сказав Сергій Моргунов. – У 2014 році ми на собі відчули, що таке війна та збройний конфлікт. Саме завдяки вам, шановні воїни, ми у Вінниці можемо нормально мирно жити, розвивати своє рідне місто, як й інші громади на більшій частині України. Ми повинні шанувати пам'ять людей, які загинули за Україну. Тож, дякую захисникам від імені всієї територіальної громади Вінниці за той внесок, який ви робили, робите і будете робити у збереження незалежності й свободи нашої держави, за вашу мужність і героїзм, за вашу громадянську позицію та волонтерство. А наше завдання як органів місцевого самоврядування – бути партнерами, які готові допомагати та вирішувати всі питання в межах наших повноважень, а головне, щоб ми всі були патріотами свого міста та країни».

Учасник бойових дій в АТО Анатолій Адамович отримав сертифікат на придбання автомобілю. У 2015-2016 роках у складі окремої механізованої бригади брав безпосередню участь у Антитерористичній операції на сході нашої держави, проявивши при цьому мужність і героїзм та отримавши поранення внаслідок контузії. Нагороджений відзнакою Президента України «За участь в АТО».