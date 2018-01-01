В Одесі за годину з'їли 500-кілограмовий різдвяний калач

Півтонний пряник прикрасили сценами з повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом»

У центрі Одеси сьогодні пройшов Різдвяний фестиваль, на якому пригощали 500-кілограмовою «Ніччю перед Різдвом». Про це повідомляє Думська. На площі зібралося кілька тисяч осіб, які спеціально прийшли подивитися на незвичайний виріб. Шоколадно-пряниковий торт, діаметр якого склав 3 метра, виконаний в українських національних



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В Одесі пригощали 500-кілограмовим різдвяним калачем

Півтонний пряник прикрасили сценами з повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом»

У центрі Одеси сьогодні пройшов Різдвяний фестиваль, на якому пригощали 500-кілограмовою «Ніччю перед Різдвом».

Про це повідомляє Думська.

На площі зібралося кілька тисяч осіб, які спеціально прийшли подивитися на незвичайний виріб.

Шоколадно-пряниковий торт, діаметр якого склав 3 метра, виконаний в українських національних мотивах - його поверхню покрили малюнками, що відтворюють епізоди з відомого твору «Ніч перед Різдвом» Миколи Гоголя.

Зокрема, різнобарвною глазур'ю «намальовані» коваль Вакула, черевички його нареченої Оксани, відьма-Солоха, хати, чорт, що сидить на спині коваля, та ін. Також поверхню кондитерського виробу прикрасили шоколадними зірками, зеленими ялиновими гілками, шишками.

Як розповіла автор солодких ілюстрацій Ольга Муза, на створення кожної сценки вона витрачала по дві години.

«Це нескладно і дуже цікаво. Всі фарби їстівні. Мені взагалі дуже подобається, що мої ілюстрації хтось з'їсть і отримає від цього задоволення», - розповіла художниця.

Після презентації його розрізали і пригостили всіх бажаючих. В цілому, по шматочку «гоголівського калача» отримали понад 3,5 тис. осіб.

Величезний пряник став третім заходом, організованим «пряниковою казкою» - міні-фабрикою, яка тимчасово встановлена біля Дюка. 19 грудня тут же, на Думській площі, одесити змогли скуштувати Пряничне містечко, який стало найбільшим кондитерським виробом України. У перший день 2018 року роздавали пряник у вигляді годинника.