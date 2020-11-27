В Одесі зафіксовано 434 нових випадки зараження коронавірусною хворобою

На 27 листопада від Covid-19 одужали 10053 одесити, продовжують хворіти 7313 осіб

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 27 листопада 2020 року в Одеській області зареєстровано 41 417 випадків Covid-19. З них 17 612 осіб – жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано 965 нових випадків захворювання, з них 434 – в одеситів, 531 - у жителів районів області.

За даними на 27 листопада, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебуває 261 пацієнт з Covid-19, з них 75 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 186 пацієнтів, з них чотири особи підключені до апаратів ШВЛ у режимі СІПАП.

За останню добу в інфекційну лікарню поступили 39 осіб з підозрою на Covid-19.

34 пацієнти з лабораторно підтвердженим Covid-19 проходять лікування в МКЛ №1, 74 особи – у МКЛ №10, 22 дитини – у дитячій міській лікарні №3.

За даними на 16:00 26 листопада, в опорних міських медзакладах Одеси вільні 39 ліжок для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

Упродовж минулої доби зареєстровані 18 нових випадків Covid-19 у дітей (дев'ять дівчаток і дев'ять хлопчиків), всі знаходяться на амбулаторному лікуванні.

За останню добу від Covid-19 одужали 93 жителі Одеси.

Натепер в Одесі зареєстровані 10053 випадки одужання від Covid-19, продовжують хворіти 7313 одеситів.