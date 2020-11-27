  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як відбуватимуться новорічні свята у школах і садочках Києва в умовах карантину

    • Розсилка
    Новорічні свята у дитячих садочках будуть, але без присутності батьків - Як відбуватимуться новорічні свята у школах і садочках Києва в умовах карантину
    Новорічні свята у дитячих садочках будуть, але без присутності батьків
    Фото з відкритих джерел

    Свята в навчальних закладах будуть, але тільки для дітей

    Новорічні свята у дитсадках та школах Києва відбудуться без присутності батьків та гостей. Таке рішення у п‘ятницю, 27 листопада, ухвалив міський Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проаналізувавши постанови уряду та головного державного санітарного лікаря України. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «На сьогодні ситуація із захворюваністю у садочках та школах поки що контрольована. Це – результат спільної роботи батьків та освітян. У закладах відбувається пильний контроль за захворюваністю дітей та працівників. За дотриманням необхідних правил безпеки. А батьки при перших ознаках недуги залишають дітей вдома, – сказав Кличко. - Але ми всі розуміємо, що епідеміологічна ситуація – складна. І разом ми повинні робити все аби упередити стрімке розповсюдження вірусу. Тому новорічно-різдвяні свята в закладах дошкільної освіти та в школах столиці відбуватимуться без батьків та запрошених гостей».

    «Так ми уникнемо скупчення людей у садках та школах та мінімізуємо ризики інфікування. Адже часто діти хворіють на коронавірус безсимптомно, але передають вірус тим, хто з ними контактує та перебуває поруч», – зазначив мер.

    Він висловив сподівання на розуміння батьків та на чітке виконання рішення керівниками шкіл та садочків. 

    «Свята в навчальних закладах будуть. Але тільки для дітей!» – підкреслив Кличко.

    До слова, 26 листопада на Софійській площі в центрі Києва розпочався монтаж головної новорічної ялинки країни.

    Теги: Віталій Кличко Київ школа новорічні свята дитячий садок коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies