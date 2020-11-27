Як відбуватимуться новорічні свята у школах і садочках Києва в умовах карантину

Новорічні свята у дитячих садочках будуть, але без присутності батьків

Свята в навчальних закладах будуть, але тільки для дітей

Новорічні свята у дитсадках та школах Києва відбудуться без присутності батьків та гостей. Таке рішення у п‘ятницю, 27 листопада, ухвалив міський Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проаналізувавши постанови уряду та головного державного санітарного лікаря України. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«На сьогодні ситуація із захворюваністю у садочках та школах поки що контрольована. Це – результат спільної роботи батьків та освітян. У закладах відбувається пильний контроль за захворюваністю дітей та працівників. За дотриманням необхідних правил безпеки. А батьки при перших ознаках недуги залишають дітей вдома, – сказав Кличко. - Але ми всі розуміємо, що епідеміологічна ситуація – складна. І разом ми повинні робити все аби упередити стрімке розповсюдження вірусу. Тому новорічно-різдвяні свята в закладах дошкільної освіти та в школах столиці відбуватимуться без батьків та запрошених гостей».

«Так ми уникнемо скупчення людей у садках та школах та мінімізуємо ризики інфікування. Адже часто діти хворіють на коронавірус безсимптомно, але передають вірус тим, хто з ними контактує та перебуває поруч», – зазначив мер.

Він висловив сподівання на розуміння батьків та на чітке виконання рішення керівниками шкіл та садочків.

«Свята в навчальних закладах будуть. Але тільки для дітей!» – підкреслив Кличко.

До слова, 26 листопада на Софійській площі в центрі Києва розпочався монтаж головної новорічної ялинки країни.