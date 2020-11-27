Кличко наполягатиме на роботі метро у разі введення локдауну

Мер Києва проти зупинки роботи транспорту під час карантину

Київський міський голова Віталій Кличко буде наполягати на роботі метро та громадського транспорту у столиці у разі введення локдауну. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Запроваджує карантин виключно уряд. Якщо локдаун буде введено, нам потрібні чіткі правила дотримання карантину. Я буду наполягати, якщо локдаун буде введений, не зупиняти метро і громадський транспорт», - сказав мер.

Як повідомлялося, за минулу добу, 26 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1520 людей. Це на 121 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 25 листопада було 1399 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 65539 випадків захворювання на Covid-19.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням Covid-19. Головний санітарний лікар столиці вважає за необхідне найближчим часом ввести локдаун.

Нагадаємо, Офіс президента заявив, що про можливість введення локдауну стане зрозуміло за тиждень.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята.