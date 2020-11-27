В Одесі шукають вибухівку у десяти школах

Інформація про вибухівку надійшла на електронну адресу поліції сьогодні зранку

В Одесі правоохоронці шукають вибухівку в десяти школах. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Поліція інформує, що інформація про вибухівку надійшла на електронну адресу поліції сьогодні зранку.

«На об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи Приморського, Хмельницького та Портофранківського відділеннь поліції і рятувальники», ─ повідомили у поліції.

Як повідомлялося, вчора, 25 листопада, невідомі «мінували» п’ять шкіл Одеси. Інформація не підтвердилась.

Нагадаємо, сьогодні вночі житель Полтавщини «замінував» мости в Києві.

Також 25 листопада у столиці на Печерську 12-річна учениця «замінувала» школу.