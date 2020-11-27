  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі шукають вибухівку у десяти школах

    • Розсилка
    На об&rsquo;єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи - В Одесі шукають вибухівку у десяти школах
    На об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи

    Інформація про вибухівку надійшла на електронну адресу поліції сьогодні зранку

    В Одесі правоохоронці шукають вибухівку в десяти школах.  Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Поліція інформує, що інформація про вибухівку надійшла на електронну адресу поліції сьогодні зранку.

    «На об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи Приморського, Хмельницького та Портофранківського відділеннь поліції і рятувальники», ─ повідомили у поліції.

    Як повідомлялося, вчора, 25 листопада, невідомі «мінували» п’ять шкіл Одеси. Інформація не підтвердилась.

    Нагадаємо, сьогодні вночі житель Полтавщини «замінував» мости в Києві.

    Також 25 листопада у столиці на Печерську 12-річна учениця «замінувала» школу.

    Теги: Одеса школа замінування рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies