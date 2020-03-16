В Одесі запасів продуктів харчування вистачить на кілька місяців



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Ситуація під час карантину у місті

В Одесі не очікується критичної ситуації з продуктами харчування. Про це йшла мова на засіданні міської комісії з техногенної безпеки і протидії надзвичайним ситуаціям, повідомляє odessitua.

Так, у місті є достатні запаси зерна, хліба та інших основних продуктів харчування. На підприємствах, які виробляють хліб, наприклад, 6-8 тисяч тонн необхідної сировини. Їх вистачить для виробництва хлібобулочних виробів на 2-3 місяці. Крім того, у середу в місто прибудуть ще партії борошна.

Також було підкреслено, що у зв'язку з обмеженням роботи пунктів громадського харчування підопічні територіальних центрів з надання соціальних послуг – одесити з інвалідністю та похилого віку, які отримують гарячі страви в їдальнях, отримають їжу вдома.

Як пояснила директор департаменту праці та соціальної політики Олена Китайська, соціальні працівники будуть доставляти їм обіди в пластиковому посуді. Якщо люди з якихось причин стануть наполягати на харчуванні в їдальнях, для них організовують сувору черговість – так, щоб одночасно не збиралися більш як чотири особи.

Нагадаємо, в Чернівецькій області станом на 16 березня зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19.

До слова, в Одесі закриють багато об'єктів загального користування.