Посилення карантинних обмежень у Києві: влада дає роз'яснення трансляція



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У Києві вводяться додаткові протиепідемічні заходи

Представники столичної влади проводять пресбрифінг щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу.

Учасники заходу:

перший заступник голови КМДА Микола Поворозник;

заступник голови КМДА Петро Пантелеєв;

начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

Як повідомлялося, столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

з 17 березня у Києві максимально обмежується:

пересування людей між Києвом та іншими населеними пунктами України

проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян

робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі

не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Тимчасово призупиняється і робота:

спортивних комплексів і залів

закладів побутового обслуговування населення: СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших

розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

Що стосується громадського транспорту, то столична влада поки що не обмежує користування ним.

«Але сподіваємося на свідомість киян, що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезінфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це – ваша безпека і безпека оточуючих людей», – підкреслив мер Києва