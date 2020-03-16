Уряд готує список чартерів для евакуації українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від 17 березня пасажирське авіасполучення між Україною та іншими країнами буде призупинене

Мінінфраструктури працює над евакуацією українців після 17 березня

Міністерство інфраструктури України у зв'язку з закриттям кордонів через пандемію коронавірусу формує список чартерів для евакуації українців після 17 березня. Про це йдеться у Facebook Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що на сьогодні Міністерство інфраструктури формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутися додому після 17 березня

«Слідкуйте за оновленням інформації на сторінках Мінінфраструктури», - йдеться в повідомленні.

За останніми даними в Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19.

Як повідомлялося, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» попередила українців, що вільних місць у літаках 15 та 16 березня на всіх не вистачить. Авіаперевізник закликав українців повертатися додому до закриття кордонів 16 березня всіма можливими видами транспорту.

Нагадаємо, що на тлі пандемії коронавірусу у світі авіакомпанія Коломойського різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону.