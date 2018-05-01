В Одесі згоріло кафе «ВДВ», назване на честь радянських десантних військ
- Вчора, 18:30
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Рятувальники наразі проводять проливання конструкцій, щоб уникнути повторного загоряння
Кафе під назвою «ВДВ» (на честь десантних військ СРСР) продовжує горіти в центрі парку Горького, що на одеських Черемушках. Вогонь у закладі спалахнув близько 16:30, о 17:14 рятувальникам вдалося локалізувати полум'я.
Причини загоряння поки невідомі. Інформації про жертви і постраждалих також немає.
Парк знеструмлений, пожежники намагаються справитися з полум'ям. Гасіння почалося з невеликим запізненням через проблеми з гідрантами, повідомляє «Думская».
Площа пожежі - 300 квадратних метрів. На місці події знаходилися 12 пожежних розрахунків. Перші прибули о 16:31. Рятувальники працювали за підвищеним рівнем виклику.
Рятувальники наразі проводять проливання конструкцій, щоб уникнути повторного загоряння.
За словами пожежників, вогонь швидко поширився через те, що кафе побудовано з легкозаймистих матеріалів. Щоб отримати достатню кількість води для гасіння пожежі, довелося підняти тиск в системі.
В результаті пожежі постраждала також зала ігрових автоматів, що примикає до кафе. Вогонь знищив десять автоматів.