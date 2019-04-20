Хвиля «замінувань» в Одесі: бомби шукали в лікарні, торговельних центрах і готелях



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Правоохоронці шукали вибухівку в Міській клінічній лікарні №1 в Одесі Фото: Нацполіція

Вибухових пристроїв та речовин не виявлено

Сьогодні, 20 квітня, о 17.14 до одеської поліції надійшло повідомлення про замінування Міської клінічної лікарні № 1. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

На місце події були направлені спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники територіального підрозділу ДСНС.

Станом на 18:50, лікарню та прилеглу до неї територію перевірено. Вибухових пристроїв та речовин не виявлено. Під час перевірки було евакуйовано 364 пацієнти та 50 працівників медзакладу. Лікарня працює у штатному режимі.

Крім того, до поліції надійшло повідомлення про мінування двох готелів: на вулиці Єврейській та у провулку Ванний. Готелі та прилеглу до них територію було перевірено. Вибухових пристроїв та речовин не виявлено.

Також невідомі «замінували» заклади, що знаходяться на пр. Небесної сотні та вул. Варненській і Мечникова в м. Одесі, повідомлення про мінування надійшли на їх електронні адреси.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Вживаються заходи щодо евакуації громадян.

Нагадаємо, що сьогодні також до поліції надійшли повідомлення про те, що на вулицях Катерининській та Пантелеймонівській в Одесі заміновані два торговельні центри.