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    Хвиля «замінувань» в Одесі: бомби шукали в лікарні, торговельних центрах і готелях

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    Правоохоронці шукали вибухівку в&nbsp;<span lang="UK">Міській клінічній лікарні №1 в Одесі</span> - Хвиля «замінувань» в Одесі: бомби шукали в лікарні, торговельних центрах і готелях
    Правоохоронці шукали вибухівку в Міській клінічній лікарні №1 в Одесі
    Фото: Нацполіція

    Вибухових пристроїв та речовин не виявлено

    Сьогодні, 20 квітня, о 17.14 до одеської поліції надійшло повідомлення про замінування Міської клінічної лікарні № 1. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

    На місце події були направлені спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники територіального підрозділу ДСНС.

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    Станом на 18:50, лікарню та прилеглу до неї територію перевірено. Вибухових пристроїв та речовин не виявлено. Під час перевірки було евакуйовано 364 пацієнти та 50 працівників медзакладу. Лікарня працює у штатному режимі.

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    Хвиля «замінувань» в Одесі: бомби шукали в лікарні, торговельних центрах і готелях
    Хвиля «замінувань» в Одесі: бомби шукали в лікарні, торговельних центрах і готелях

    Крім того, до поліції надійшло повідомлення про мінування двох готелів: на вулиці Єврейській та у провулку Ванний. Готелі та прилеглу до них територію було перевірено. Вибухових пристроїв та речовин не виявлено. 

    Також невідомі «замінували» заклади, що знаходяться на пр. Небесної сотні та вул. Варненській і Мечникова в м. Одесі, повідомлення про мінування надійшли на їх електронні адреси.

    На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Вживаються заходи щодо евакуації громадян.

    Нагадаємо, що сьогодні також до поліції надійшли повідомлення про те, що на вулицях Катерининській та Пантелеймонівській в Одесі заміновані два торговельні центри. 

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