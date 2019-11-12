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    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку

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    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку

    В одеському сквері відкрито новий дитячий спортивний комплекс

    9 листопада 2019 року у сквері Героїчної оборони Одеси (6-а станція Великого Фонтану) відбулося відкриття унікального спортивного комплексу.

    Раніше на цій ділянці скверу був дитячий майданчик, який, на думку експертів, не відповідав наявним потребам, оскільки в окрузі №5 проживають понад 11 тисяч осіб, серед яких багато дітей.

    Проєкт «Гавань» у сквері Героїчної оборони Одеси вдалося реалізувати за рахунок залучення коштів з депутатського фонду, які виділив депутат по даному округу Олег Бриндак.

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    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку
    В Одесі з'явилася незвичайна гавань для дитячого відпочинку

    У цій «Гавані» і «пришвартований» корабель «Летючий голландець», а також упорядкована територія навколо дитячого комплексу.

    Проєкт «Летючий голландець» - переможець конкурсу «Громадський бюджет» на платформі Одеської міської ради «Соціально-активний громадянин» citizen.omr.gov.ua.

    Незвичайний майданчик розрахований на дітей віком від 5-ти до 12-ти років і включає в себе низку елементів, які сприяють гармонійному розумовому і фізичному розвитку дітей.

    бюджет Одеса благоустрій
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