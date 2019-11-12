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    В Одесі минулого тижня народилися 182 дитини

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    В Одесі минулого тижня народилися 182 дитини

    Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

    За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 182 немовлят, серед яких дві пари близнюків.

    Новонароджені хлопчики минулого тижня здобули чисельну перевагу з незначною перевагою - на світ з'явилися 92 юних одесити і 90 маленьких одеситок.

    Лідерство за кількістю новонароджених минулого тижня належить міському пологовому будинку №1, де побачили світ 50 малюків.

    Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.

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