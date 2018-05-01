В Одеській області на весіллі отруїлися 20 людей

Всі хворі пов'язують свій стан із вживанням страв у місцевому ресторані під час весілля

У селі Нерубайське Одеської області після святкування весілля госпіталізували 20 осіб, включно з 5-річною дитиною. Про це повідомила прес-служба Держспоживслужби в Одеській області. Попередній діагноз всіх постраждалих - харчова токсикоінфекція середнього ступеня тяжкості. З 20 хворих 18 направлено до Одеської міської інфекційної



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Всі хворі пов'язують свій стан із вживанням страв у місцевому ресторані під час весілля

У селі Нерубайське Одеської області після святкування весілля госпіталізували 20 осіб, включно з 5-річною дитиною.

Про це повідомила прес-служба Держспоживслужби в Одеській області.

Попередній діагноз всіх постраждалих - харчова токсикоінфекція середнього ступеня тяжкості.

З 20 хворих 18 направлено до Одеської міської інфекційної лікарні, двоє залишилися в інфекційному відділенні Біляївської Центральної райлікарні.

Всі хворі пов'язують свій стан із вживанням страв у місцевому ресторані під час весілля. Всього на захід були запрошені 84 людини.

Фахівці відібрали проби їжі та напоїв для проведення лабораторного контролю. Робота кафе тимчасово припинена.

Як повідомляв «Главком», минулого тижня у школі села Вікно Чернівецької області отруїлися 24 учні та шестеро працівників школи.

До слова, у трьох стравах зі шкільної їдальні села Вікно, що на Буковині, виявили кишкову паличку та стафілокок, які спричинили масове отруєння дітей.