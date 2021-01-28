В Одеській області спалахнуло дві пожежі: загинули люди
Причини всіх пожеж встановлюються
Двоє людей загинули у результаті пожеж, які спалахнули сьогодні вранці в Одеській області.
Як повідомили у пресслужбі регіонального управління ДСНС, о 5:13 на лінію «101» надійшла інформація про займання приватного житлового будинку у селі Новоселівка колишнього Любашівського району.
О 7:48 пожежу локалізували, а о 8:35 загасили на площі 140 квадратних метрів.
На місці події рятувальники знайшли тіло загиблого господаря 1957 року народження. Причина пожежі встановлюється.
О 7:15 стало відомо про спалах приватного житлового будинку у Біляївці.
Прибувши на місце, пожежники виявили, що горить дах будівлі. О 8:13 пожежу локалізували, а о 9:55 загасили на площі 50 квадратних метрів.
На місці події знайшли тіло загиблого господаря будинку.
Причина пожежі, смерті і анкетні дані чоловіки встановлюються.
Нагадаємо, що у центрі Одеси сталася пожежа у старовинному будинку: постраждав чоловік