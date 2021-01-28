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    В Одеській області спалахнуло дві пожежі: загинули люди

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    За добу в Одесі сталося декілька пожеж - В Одеській області спалахнуло дві пожежі: загинули люди
    За добу в Одесі сталося декілька пожеж
    Фото: ДСНС

    Причини всіх пожеж встановлюються

    Двоє людей загинули у результаті пожеж, які спалахнули сьогодні вранці в Одеській області.

    Як повідомили у пресслужбі регіонального управління ДСНС, о 5:13 на лінію «101» надійшла інформація про займання приватного житлового будинку у селі Новоселівка колишнього Любашівського району.

    О 7:48 пожежу локалізували, а о 8:35 загасили на площі 140 квадратних метрів.

    На місці події рятувальники знайшли тіло загиблого господаря 1957 року народження. Причина пожежі встановлюється.

    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС

    О 7:15 стало відомо про спалах приватного житлового будинку у Біляївці.

    Прибувши на місце, пожежники виявили, що горить дах будівлі. О 8:13 пожежу локалізували, а о 9:55 загасили на площі 50 квадратних метрів.

    На місці події знайшли тіло загиблого господаря будинку.

    Причина пожежі, смерті і анкетні дані чоловіки встановлюються.

    Нагадаємо, що у центрі Одеси сталася пожежа у старовинному будинку: постраждав чоловік 

    Теги: пожежа ДСНС Одещина рятувальники чоловік
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