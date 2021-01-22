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    Смертельна пожежа в Одесі: власнику готелю повідомили про підозру

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    <p>17 січня в готелі&nbsp;Arcadia Apartments сталася пожежа</p> - Смертельна пожежа в Одесі: власнику готелю повідомили про підозру

    17 січня в готелі Arcadia Apartments сталася пожежа

    Слідство направило до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою

    Співробітники прокуратури повідомили про підозру власнику незаконного готелю в Одесі Arcadia Apartments, в якому 17 січня сталася пожежа.

    Про це повідомляє сайт прокуратури Одеської області.

    За даними слідства, в 2014 році підозрюваний облаштував готель (хостел) з 30 номерами без дозволів і юридичних підстав з метою отримання незаконного прибутку.

    «З допущених власником хостелу порушень пожежної безпеки, сталася пожежа, яка не загасили своєчасно з-за відсутності в приміщенні засобів гасіння. Також відбулося неконтрольоване горіння на шляху евакуації з-за недемонтированной горючого облицювання», – йдеться в повідомленні.

    Встановлено, що в хостелі немає засобів системи оповіщення про пожежу, через що постояльці не дізналися вчасно про займання.

    Власнику хостелу оголосили підозру за ч.2 статті 270 Кримінального кодексу. Слідство направило до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

    Як відомо, 17 січня о 20:30 у Приморському районі Одеси на вул. Посмітного 10/12 сталося загорання третього поверху та даху триповерхового житлового будинку.

    Пожежу в Одесі кваліфікували як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

    У результаті пожежі дві людини загинули.

    Теги: пожежа прокуратура кримінал Одеса розслідування готель
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