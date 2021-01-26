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    У центрі Одеси сталася пожежа у старовинному будинку: постраждав чоловік

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    Постраждалого відвезли до лікарні&nbsp; - У центрі Одеси сталася пожежа у старовинному будинку: постраждав чоловік
    Постраждалого відвезли до лікарні 
    Фото: ДСНС

    Пожежники встановили загорання домашнього майна у квартирі

    В Одесі о 10:12 у ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у старовинному двоповерховому будинку на Новосельського, 17.

    У ДСНС повідомили, що у квартирі загорілися домашні речі на площі 15 кв. м. Вогонь вдалося ліквідувати о 10:39.

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    У центрі Одеси сталася пожежа у старовинному будинку: постраждав чоловік
    У центрі Одеси сталася пожежа у старовинному будинку: постраждав чоловік
    У центрі Одеси сталася пожежа у старовинному будинку: постраждав чоловік

    Внаслідок пожежі постраждав чоловік (особисті дані встановлюються), якого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до медичного закладу. 

    На місці інциденту працювали 27 пожежників і сім спецмашин. Причини загоряння встановлюються.

    Теги: пожежа ДСНС Одеса чоловік
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