У центрі Одеси сталася пожежа у старовинному будинку: постраждав чоловік
Постраждалого відвезли до лікарні
Фото: ДСНС
Пожежники встановили загорання домашнього майна у квартирі
В Одесі о 10:12 у ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у старовинному двоповерховому будинку на Новосельського, 17.
У ДСНС повідомили, що у квартирі загорілися домашні речі на площі 15 кв. м. Вогонь вдалося ліквідувати о 10:39.
Внаслідок пожежі постраждав чоловік (особисті дані встановлюються), якого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до медичного закладу.
На місці інциденту працювали 27 пожежників і сім спецмашин. Причини загоряння встановлюються.