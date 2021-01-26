У центрі Одеси сталася пожежа у старовинному будинку: постраждав чоловік

Пожежники встановили загорання домашнього майна у квартирі

В Одесі о 10:12 у ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у старовинному двоповерховому будинку на Новосельського, 17.

У ДСНС повідомили, що у квартирі загорілися домашні речі на площі 15 кв. м. Вогонь вдалося ліквідувати о 10:39.

Внаслідок пожежі постраждав чоловік (особисті дані встановлюються), якого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до медичного закладу.

На місці інциденту працювали 27 пожежників і сім спецмашин. Причини загоряння встановлюються.