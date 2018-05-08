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    Думки вголос

    Як Сталін «подякував» українцям за перемогу у війні

    Дідивоювали
    За час Другої Світової війни війни 2072 українця, в тому числі двоюрідний брат мого діда, були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Він, зокрема, отримав орден Червоного Прапора за звільнення Донбасу. Із 7 млн українців, що воювали в збройних силах СРСР, більше як 3 млн загинули, значна частина стали інвалідами. Під час війни долю перемоги
    • Олександр Палій

      Політолог

    • Сьогодні, 06:27
    • Розсилка

    Дідивоювали

    За час Другої Світової війни війни 2072 українця, в тому числі двоюрідний брат мого діда, були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Він, зокрема, отримав орден Червоного Прапора за звільнення Донбасу.

    Із 7 млн українців, що воювали в збройних силах СРСР, більше як 3 млн загинули, значна частина стали інвалідами.

    Під час війни долю перемоги іноді вирішували лічені полки. Без українців перемога СРСР у війні була цілком неможливою.

    Без допомоги українців війна СРСР з Німеччиною закінчилася б у 1942 році німецькими танками на Тихому океані.

    Загальні втрати населення України у війні становили від 7 до 8 млн осіб загиблими. Україна виявилася в епіцентрі війни й постраждала більше, ніж Росія, Німеччина, Франція або навіть Польща. Я вже не кажу про те, що евакуйовані з України на схід підприємства постачали боєприпаси та військову техніку.

    Попри внесок українців у розгром фашизму, радянська влада планувала виселити всіх українців з України. Відомо, що наказ виселити всіх українців з України до Сибіру отримали низка радянських генералів, а радянський вождь Сталін «промацував» під час переговорів зі США, як ті поставляться до повної депортації українців. Як публічно зізнався генеральний секретар КПРС М. Хрущов, «українці уникли цієї долі тому, що їх занадто багато й нікуди було вислати. А то він (Сталін) і їх би виселив».

    Отака дяка.

    Джерело: zik.ua

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