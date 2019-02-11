В Одеському центрі профтехосвіти відкрили сучасний ІТ-простір



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IT-простір поділяється на п’ять кластерів

На базі Одеського центру професійно-технічної освіти створили навчально-практичний центр «Інформаційні технології» для підготовки учнів. У відкритті новітнього IT-простору взяв участь заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин.

«Робототехніка, схемотехніка, кодування, програмування – тут є все, що пов’язано з ІТ-технологіями. Коли голова обласної адміністрації Максим Степанов презентував «Розумний регіон», саме на розвитку ІТ-спеціальностей ми робили великий акцент. Мені дуже приємно, що ІТ — це вже не щось захмарне, і зараз ми маємо можливість готувати не просто теоретиків, а професіоналів, які дійсно зможуть працювати в сучасних умовах», — підкреслив заступник голови Одеської ОДА Сергій Колебошин.

IT-простір поділяється на п’ять кластерів: зона освіти та самоосвіти, програмування, ремонту та обслуговування, робототехніки та енергоефективності, елементів дистанційного та інклюзивного навчання. У НПЦ навчатимуть інформатиці та проводитимуть практичні заняття з обробки інформації та програмного забезпечення. На облаштування центру з обласного бюджету було виділено півтора мільйона гривень.

Нагадаємо, модернізація та розвиток професійно-технічної освіти — один із ключових пріоритетів програми голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «О-12. Дванадцять кроків назустріч сучасній освіті». Нові стандарти підготовки фахівців формуються у партнерстві з бізнесом регіону.