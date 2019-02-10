Ще одна парафія на Одещині перейшла до Помісної церкви
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Розсилка
Громада перейшла у Православну церкву України разом зі священиком
Рішення про перехід було ухвалено майже одноголосно
Свято-Успенська парафія селища Маринове Березівського району Одеської області перейшла до Православної церкви України. Про це повідомила Одеська єпархія Православної церкви України.
Відповідно до її повідомлення, це сталося 9 лютого.
«Громада … на чолі з протоієреєм Романом Федаком покинула Балтську єпархію колишньої Української православної церкви (Московського патріархату) та перейшла до Одеської єпархії Православної церкви України», - сказано у повідомленні.
Після виступу настоятеля отця Романа громада Свято-Успенської парафії села Маринове майже одноголосно проголосувала за перехід в лоно Помісної Православної Церкви України.
Усього були присутні 115 вірян, з яких 111 проголосували за, 3 - проти, 1 - утримався.
Нагадаємо, 8 лютого, на Хмельниччині 31-а громада вирішила приєднатись до Єдиної церкви.