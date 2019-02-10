  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ще одна парафія на Одещині перейшла до Помісної церкви

    • Розсилка
    <p>Громада перейшла у Православну церкву України разом зі священиком</p> <div></div> - Ще одна парафія на Одещині перейшла до Помісної церкви

    Громада перейшла у Православну церкву України разом зі священиком

    Рішення про перехід було ухвалено майже одноголосно

    Свято-Успенська парафія селища Маринове Березівського району Одеської області перейшла до Православної церкви України. Про це повідомила Одеська єпархія Православної церкви України.

    Відповідно до її повідомлення, це сталося 9 лютого.

    «Громада … на чолі з протоієреєм Романом Федаком покинула Балтську єпархію колишньої Української православної церкви (Московського патріархату) та перейшла до Одеської єпархії Православної церкви України», - сказано у повідомленні.

    Після виступу настоятеля отця Романа громада Свято-Успенської парафії села Маринове майже одноголосно проголосувала за перехід в лоно Помісної Православної Церкви України.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Ще одна парафія на Одещині перейшла до Помісної церкви
    Ще одна парафія на Одещині перейшла до Помісної церкви
    Ще одна парафія на Одещині перейшла до Помісної церкви

    Усього були присутні 115 вірян, з яких 111 проголосували за, 3 - проти, 1 - утримався.

    Нагадаємо, 8 лютого, на Хмельниччині 31-а громада вирішила приєднатись до Єдиної церкви.

    Читайте також
    Російська православна церква в Україні Українська православна церква Одещина громада томос єпархія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ