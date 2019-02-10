Північний магнітний полюс Землі насувається на Росію – вчені



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Кожного року полюс зміщається на 55-60 кілометрів

Полюс наближається так швидко, що це може спричинити негативні наслідки

Північний магнітний полюс Землі дрейфує від канадської Арктики у сторону Росії, до Сибіру. Він рухається так швидко, що це може спричинити помилки у роботі карт смартфонів та навігаційних систем.

Як зазначають науковці, полюс уже подолав міжнародну лінію змін дат — умовну межу від полюса до полюса і розташувався у Східній півкулі.

«Ми знаємо, що останні 400 років північний магнітний полюс Землі знаходився біля півночі Канади. До 1900-х років він «дрейфував» лише на десятки кілометрів у різні боки. Останні 50 років він рухається на північ. А в останні 30 років — прискорюється», — зазначає геофізик з британської геологічної служби в Единбурзі Кьяран Бегган.

За підрахунками вчених, нині швидкість руху полюса зросла до 55-60 кілометрів на рік, у той час як наприкінці ХХ століття швидкість руху становила близько 15-20 кілометрів.

Відтак, якщо полюс не змінить напрямок руху, то, ймовірно, подолає Північний Льодовитий океан і приблизно через 30-40 років розташується біля Сибіру, в районі архіпелагу Північна Земля.

У зв'язку з цим Національний інститут інформації про навколишнє середовище (NCEI) анонсував випуск нової версії Всесвітньої магнітної моделі (WMM). Вона публікується раз на 5 років, але останні події в Арктиці змусили вчених випустити повідомлення достроково.

Північний магнітний полюс — умовна точка на земній поверхні, в якій магнітне поле Землі спрямовано під кутом 90 ° до поверхні. Положення магнітного поля Землі дуже важливе для космічних супутників та навігаційних систем.

Джерело: Громадське