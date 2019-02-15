Одеський зоопарк презентував книгу загадок про птахів з дитячими ілюстраціями



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17 ілюстрацій юних художників-переможців творчого конкурсу прикрасили книгу віршів-загадок «Здрастуй, птах пелікан», презентовану Одеським зоопарком

13 лютого 2019 року в Одеській регіональній організації Національної спілки журналістів України відбулася презентація книги для дітей «Здрастуй, птах пелікан», яку ілюстрували юні художники Одеси.

Презентацію відкрила виставка ілюстрацій учнів художніх шкіл та студій міста.

Одеським зоопарком, департаментом культури і туризму Одеської міської ради, Національною спілкою письменників України та Національною спілкою журналістів України був проведений конкурс на найкращі ілюстрації до віршів-загадок одеської дитячої письменниці Інни Іщук.

«На конкурс були подані понад 500 робіт. І журі було досить складно вибирати переможців - стільки було хороших і цікавих картин. До книги «Здрастуй, птах пелікан» увійшли 17 малюнків юних художників», - зазначив директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков.

Переможці отримали авторські екземпляри і розповіли про роботу над ілюстраціями в зоопарку за мольбертом під керівництвом педагогів.

Директор художньої школи № 1 ім. К. Костанді Валерій Токарев підкреслив, що художній проект Одеського зоопарку з кожним роком вдосконалюється, і видання стають кращими.

Перша книга «Зоосім'я» була присвячена дитинчатам Одеського зоопарку, які народилися у 2017 році. Друга «Здрастуй, птах пелікан» - птахам.

Вже оголошено наступний конкурс на найкращі ілюстрації до книги «Де живе крокодил» про мешканців тераріуму. Всі учасники конкурсу отримають грамоти та подарунки.