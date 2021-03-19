У важкому стані перебувають 211 пацієнтів, з яких три особи підключені до апаратів ШВЛ

Натепер в Одесі продовжують хворіти 5 788 жителів

За даними на 19 березня, в Одеській області зареєстровано 95 807 випадків Covid-19. З них 44 042 особи – жителі Одеси. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 294 пацієнти з Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

З усіх пацієнтів, 83 особи перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 211 пацієнтів, з яких три особи підключені до апаратів ШВЛ. За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 32 особи з підозрою на Covid-19.

За даними на 16:00 18 березня, в опорних лікарнях Одеси вільні 39 ліжок для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків Covid-19 у дітей (чотири хлопчики й чотири дівчинки), всі знаходяться на амбулаторному лікуванні. За останню добу від Covid-19 одужали 170 жителів Одеси. Натепер в Одесі зареєстровані 37 408 випадків одужання від Covid-19, продовжують хворіти 5 788 одеситів.

Нагадаємо, заповненість ліжок у комунальних медзакладах столиці сьогодні – понад 74 відсотки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу. «Щодоби ми бачимо, яка велика кількість госпіталізованих пацієнтів. За весь період пандемії в лікарнях столиці не було стільки хворих на коронавірус. Зокрема й тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки», – наголосив Кличко.

Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 3453 хворих на коронавірус. Із них 32 дитини. 2433 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2852 людини. Під апаратами ШВЛ – 53 хворих. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні – понад 74 відсотків.