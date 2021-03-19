Локдаун у Києві: столична влада подовжила пільги для підприємців

У підприємців є можливість фактично не сплачувати за користування комунальним майном в орендованих у міста приміщеннях

На час карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу, у Києві подовжено пільги для столичних підприємців. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Харченко на своїй сторінці у Facebook.

«Результатом таких обмежень має бути поліпшення епідемічної ситуації, як це було минулого разу після так званого жорсткого локдауну. Проте такі обмеження можуть негативно вплинути на багатьох суб’єктів підприємницької діяльності Києва. Усвідомлюючи свою відповідальність перед столичним бізнесом, та виключно в межах нашої компетенції, столична влада ще в березні минулого року ухвалила низку рішень щодо місцевих пільг усім підприємцям. А в грудні 2020 року за ініціативою міського голови Віталія Кличка Київрада ухвалила рішення не лише подовжити пільги для столичного бізнесу, але й розширити їх», – зазначив Олександр Харченко.

Він наголосив, що у підприємців є можливість фактично не сплачувати за користування комунальним майном в орендованих у міста приміщеннях та не сплачувати за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі в разі повного припинення діяльності на весь період неможливості роботи.

Олександр Харченко нагадав, що в разі ж провадження діяльності (якщо вона не заборонена умовами карантину) підприємці мають можливість сплачувати лише 50% від розміру певних місцевих зборів за весь період будь-яких карантинних обмежень.

«Міська влада свідомо йде на недоотримання доходів у місцевий бюджет заради підтримки київських підприємців», – констатував Олександр Харченко.