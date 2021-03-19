В Одесі викрили схему контрабанди російських ліків

За версією слідства, підозрювані доставляли ліки за допомогою потягів та далекобійників

Двох мешканців Одеси та Маріуполя підозрюють у налагодженні схеми контрабанди заборонених в Україні медичних препаратів російського виробництва. Про таке повідомили в пресслужбі Нацполіції Одеської області.

За версією слідства, підозрювані доставляли ліки за допомогою потягів та далекобійників, а потім передавали препарати до аптек Києва та Одеси.

Під час обшуків у фігурантів вилучили фальсифіковані медикаменти вартістю приблизно 1 мільйон гривень. Також у поліції заявили, що частина вилучених ліків містила психотропні речовини.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ виявила незаконних валютників в Київській і Одеській областях, що фінансували терористичні організації. Загалом у зловмисників вилучили понад 3,9 мільйонів гривень. Транзакції, як стверджують в СБУ, проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.