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    Весна посеред грудня. В Одесі на свято Миколая зацвіла калина (фото)

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    Цього року цвітіння Калини Пахучої припало саме на свято Миколая - Весна посеред грудня. В Одесі на свято Миколая зацвіла калина (фото)
    Цього року цвітіння Калини Пахучої припало саме на свято Миколая
    Фото: Ботанічний сад ОУН ім. Мечникова / Facebook

    Це особливий, зимоквітучий кущ, який цього року вирішив порадувати цвітінням саме в грудні

    Завдяки цвітінню VIBURNUM FRAGRANS, або Калини Пахучої Ботанічний сад ОУН ім. Мечникова наповнився весняним тонким ароматом. Неймовірно гарним і ніжним процесом цвітіння рослини поділились на сторінці Facebook Ботанічного саду.

    Цього року відносно теплий початок зими розбудив квіти в грудні. Цвітіння в Калини Пахучої не довге – як тільки вдарять морози цей процес призупиниться, і відновиться аж коли точне тепліти.

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    Весна посеред грудня. В Одесі на свято Миколая зацвіла калина (фото)
    Весна посеред грудня. В Одесі на свято Миколая зацвіла калина (фото)
    Весна посеред грудня. В Одесі на свято Миколая зацвіла калина (фото)
    Весна посеред грудня. В Одесі на свято Миколая зацвіла калина (фото)
    Весна посеред грудня. В Одесі на свято Миколая зацвіла калина (фото)

    Та й морози не сильно впливають на квітки. Як тільки вдарять морози верхні пелюстки побуріють, але на сам бутон низькі температури не вплинуть. Згодом, як температура почне підніматися, бутони «прокинуться» і знову радуватимуть своїм цвітінням.

    Нагадаємо також, що Київ уперше ухвалив Концепцію екологічної політики. Влада міста зробила вагомий крок, щоб піднятися на рівень вище і увійти в число найбільш ефективних та успішних міст Європи. Більшість сучасних мегаполісів у плануванні орієнтуються саме на екологію.

    Також, у терміналі D Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вже встановили новорічну ялинку та організували затишну фотозону. У центрі уваги – новорічна ялинка. Біля неї – м’яке крісло, теплий плед, іграшки та камін, які створюють чарівну та затишну атмосферу.

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    Теги: Київ ялинка весна
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    Весна посеред грудня. В Одесі на свято Миколая зацвіла калина (фото)