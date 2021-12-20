Весна посеред грудня. В Одесі на свято Миколая зацвіла калина (фото)

Цього року цвітіння Калини Пахучої припало саме на свято Миколая

Це особливий, зимоквітучий кущ, який цього року вирішив порадувати цвітінням саме в грудні

Завдяки цвітінню VIBURNUM FRAGRANS, або Калини Пахучої Ботанічний сад ОУН ім. Мечникова наповнився весняним тонким ароматом. Неймовірно гарним і ніжним процесом цвітіння рослини поділились на сторінці Facebook Ботанічного саду.

Цього року відносно теплий початок зими розбудив квіти в грудні. Цвітіння в Калини Пахучої не довге – як тільки вдарять морози цей процес призупиниться, і відновиться аж коли точне тепліти.

Та й морози не сильно впливають на квітки. Як тільки вдарять морози верхні пелюстки побуріють, але на сам бутон низькі температури не вплинуть. Згодом, як температура почне підніматися, бутони «прокинуться» і знову радуватимуть своїм цвітінням.

Нагадаємо також, що Київ уперше ухвалив Концепцію екологічної політики. Влада міста зробила вагомий крок, щоб піднятися на рівень вище і увійти в число найбільш ефективних та успішних міст Європи. Більшість сучасних мегаполісів у плануванні орієнтуються саме на екологію.

Також, у терміналі D Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вже встановили новорічну ялинку та організували затишну фотозону. У центрі уваги – новорічна ялинка. Біля неї – м’яке крісло, теплий плед, іграшки та камін, які створюють чарівну та затишну атмосферу.

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