Сильна повінь зруйнувала у Туреччині будинки та мости (відео)

Через шторми та дощі на деяких вулицях у районі Деніз були затоплені будинки

Шторми та зливи тривають у Туреччині протягом двох днів

У Туреччині внаслідок сильної зливи обрушилися два мости, було зруйновано кілька будинків. Про це повідомляє TRT Haber.

В Арсузькому районі Хатая було зруйновано два мости і перекинувся човен, У Самандагському районі затоплено та зруйновано будинки.

Через шторми та дощі, які продовжуються протягом двох днів на деяких вулицях у районі Деніз були затоплені будинки.

Нагадаємо, через супертайфун на Філіппінах кількість жертв перевищила дві сотні.

До слова, територією п’яти американських штатів 10 грудня пронеслися потужні торнадо. Внаслідок стихії загинули десятки людей. Руйнівний ураган пронісся штатами Кентуккі, Арканзас, Теннессі, Іллінойс та Міссурі. Найбільше жертв зафіксували у північно-західному штаті Кентуккі.

Також повідомлялося, що місто Аліканте (Іспанія) накрив град.

Ще у центральному В'єтнамі в результаті стихії загинули не менше 18 людей або пропали безвісти, зруйновані будинки і пошкоджені дороги. У країні пройшли сильні дощі, які викликали повені та зсуви.

Як повідомлялося, через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині.