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    Аеропорт «Бориспіль» занурився в новорічну атмосферу (фото)

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    Пасажири можуть зробити фото на згадку біля новорічної красуні в аеропорту - Аеропорт «Бориспіль» занурився в новорічну атмосферу (фото)
    Пасажири можуть зробити фото на згадку біля новорічної красуні в аеропорту
    фото: аеропорт «Бориспіль»

    В аеропорту встановили новорічну ялинку зі святковою фотозоною

    У терміналі D Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вже встановили новорічну ялинку та організували затишну фотозону. Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

    Тепер пасажири мають можливість робити святкові знімки на згадку.

    У центрі уваги – новорічна ялинка. Біля неї – м’яке крісло, теплий плед, іграшки та камін, які створюють чарівну та затишну атмосферу.

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    Аеропорт «Бориспіль» занурився в новорічну атмосферу (фото)
    Аеропорт «Бориспіль» занурився в новорічну атмосферу (фото)
    Аеропорт «Бориспіль» занурився в новорічну атмосферу (фото)
    Аеропорт «Бориспіль» занурився в новорічну атмосферу (фото)
    Аеропорт «Бориспіль» занурився в новорічну атмосферу (фото)
    Аеропорт «Бориспіль» занурився в новорічну атмосферу (фото)
    Аеропорт «Бориспіль» занурився в новорічну атмосферу (фото)
    Аеропорт «Бориспіль» занурився в новорічну атмосферу (фото)
    Аеропорт «Бориспіль» занурився в новорічну атмосферу (фото)

    Нагадаємо, в переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві. Киянам та гостям столиці ялинка сподобалася. Фотографії з нею вони активно розміщують у соцмережах з позитивними відгуками.

    «Укрзалізниця» підготувала низку сюрпризів з нагоди новорічних свят.

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    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль новорічні свята ялинка
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    Аеропорт «Бориспіль» занурився в новорічну атмосферу (фото)