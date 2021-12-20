Аеропорт «Бориспіль» занурився в новорічну атмосферу (фото)

Пасажири можуть зробити фото на згадку біля новорічної красуні в аеропорту

В аеропорту встановили новорічну ялинку зі святковою фотозоною

У терміналі D Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вже встановили новорічну ялинку та організували затишну фотозону. Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

Тепер пасажири мають можливість робити святкові знімки на згадку.

У центрі уваги – новорічна ялинка. Біля неї – м’яке крісло, теплий плед, іграшки та камін, які створюють чарівну та затишну атмосферу.

Нагадаємо, в переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві. Киянам та гостям столиці ялинка сподобалася. Фотографії з нею вони активно розміщують у соцмережах з позитивними відгуками.

«Укрзалізниця» підготувала низку сюрпризів з нагоди новорічних свят.



