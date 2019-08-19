Власнику одеського готелю, де загинули дев’ять людей, повідомили про підозру



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Прокуратура повідомила про підозру власнику готелю Вадиму Чорному у порушенні вимог пожежної безпеки Фото: Радіо Свобода

Правоохоронці проводять заходи з вилучення та дослідження документів підприємства, зокрема, щодо обслуговування пожежної сигналізації

Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар», внаслідок пожежі в якому загинуло дев’ять людей.

Про це 19 серпня повідомляє пресслужба ГПУ з посиланням на інформацію прокуратури Одеської області.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури Одещини в рамках розслідування слідчі Головного управління Національної поліції в області затримали фактичного власника готелю «Токіо Стар», де сталася пожежа. Наразі прокуратура повідомила про підозру вказаній особі у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 КК України)», - заявили в ГПУ.

Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події.

«Вживаються заходи для вилучення та дослідження установчих документів підприємства – власника готелю, фінансово-господарської діяльності, установки, обслуговування пожежної сигналізації та інших», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.