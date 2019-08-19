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    Власнику одеського готелю, де загинули дев’ять людей, повідомили про підозру

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    <div class="alt">Прокуратура повідомила про підозру власнику готелю Вадиму Чорному у порушенні вимог пожежної безпеки</div> <div class="copy"></div> - Власнику одеського готелю, де загинули дев’ять людей, повідомили про підозру
    Прокуратура повідомила про підозру власнику готелю Вадиму Чорному у порушенні вимог пожежної безпеки
    Фото: Радіо Свобода

    Правоохоронці проводять заходи з вилучення та дослідження документів підприємства, зокрема, щодо обслуговування пожежної сигналізації

    Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар», внаслідок пожежі в якому загинуло дев’ять людей.

    Про це 19 серпня повідомляє пресслужба ГПУ з посиланням на інформацію прокуратури Одеської області.

    «Під процесуальним керівництвом прокуратури Одещини в рамках розслідування слідчі Головного управління Національної поліції в області затримали фактичного власника готелю «Токіо Стар», де сталася пожежа. Наразі прокуратура повідомила про підозру вказаній особі у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 КК України)», - заявили в ГПУ.

    Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події.

    «Вживаються заходи для вилучення та дослідження установчих документів підприємства – власника готелю, фінансово-господарської діяльності, установки, обслуговування пожежної сигналізації та інших», - говориться у повідомленні.

    Нагадаємо, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

    Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

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