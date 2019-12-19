Всеукраїнська конференція, присвячена хоровому мистецтву, відбулася в Одесі



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Педагоги-професіонали в галузі хорового мистецтва ділилися знаннями і досвідом на конференції в Одесі

13 грудня 2019 року в Дитячій школі хорового мистецтва ім. С. К. Крижановського відбулася І Всеукраїнська конференція, присвячена хоровому мистецтву.



Педагоги-професіонали поділилися своїми напрацюваннями в галузі вокального і хорового мистецтва, роздумами про традиції і наступність Одеської хорової школи.

У рамках конференції відбулася презентація книги про Стефана Клементійовича Крижановського «Феномен Крижановського». Автор книги Світлана Лисюк розповіла про історію створення книги про метра Одеської хорової школи, учня Костянтина Пігрова. До книги увійшли статті-спогади колег, учнів, випускників школи, які нині продовжують традиції Стефана Крижановського, будучи провідними викладачами Одеської школи хорового мистецтва, Одеського коледжу мистецтв ім. К. Ф. Данькевича і Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової.

Під час конференції відбувся майстер-клас заслуженої діячки мистецтв України, професорки Юлії Пучко-Колесник (Київ).