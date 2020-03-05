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    Юні одесити продемонструють знання українських звичаїв та традицій на творчому конкурсі

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    Юні одесити продемонструють знання українських звичаїв та традицій на творчому конкурсі

    В Одесі відбудеться конкурс творчості серед вихованців закладів освіти «А я просто українка, україночка»

    10 березня 2020 року о 13:00 в Будинку дитячої та юнацької творчості «Тоніка» (пр-т Добровольського, 106а) відбудеться міський конкурс творчості серед вихованців закладів освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка».

    Щорічний міський конкурс традиційно проводиться під час Шевченківських днів. Юні одесити продемонструють знання народних звичаїв, традицій і культурної спадщини українського народу.

    Організатор конкурсу - департамент освіти та науки Одеської міської ради.

    Конкурс проводиться в рамках виконання Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я - одесит, патріот України» на 2016-2020 роки. 

    Одеса конкурс одесити
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