Юні одеські гімнастки успішно виступили на Всеукраїнському турнірі
Вихованки Одеської спортшколи №1 зайняли призові місця на I Всеукраїнському турнірі «Шлях до зірок» з художньої гімнастики
З 28 лютого по 1 березня 2020 року в місті Миколаєві відбувся I Всеукраїнський турнір «Шлях до зірок» з художньої гімнастики.
У змаганнях взяли участь 350 гімнасток з 10 міст України.
Одесу на змаганні представили вихованки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, завоювавши призові місця, зокрема:
- Шпакевич Ніка (2014 р.н.) - 1 місце;
- Шопен Ангеліна (2013 р.н.) - 1 місце;
- Бєгунова Валерія (2009 р.н.) - 1 місце;
- Полякова Єлизавета (2009 р. н.) - 1 місце;
- Шавель Валерія (2009 р. н.) - 1 місце;
- Півньова Олександра (2010 р. н.) - 2 місце;
- Степанншена Ольга (2007 р.н.) - 2 місце;
- Річіло Вікторія (2006 р. н.) - 2 місце.
- Рачицька Аліна (2006 р. н.) - 2 місце;
- Пилипчук Діана (2003 р. н.) - 2 місце;
- Узун Аліна (2010 р. н.) - 3 місце;
- Стоянова Анастасія (2008 р.н.) - 3 місце;
- Волкова Ксенія (2007 р.н.) - 3 місце;
- Сулима Дана (2006 р.н.) - 3 місце.
Підготували спортсменок до змагань тренери-викладачі Наталія Борозенцева і Людмила Дуплійчук.