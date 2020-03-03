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    Юні одеські гімнастки успішно виступили на Всеукраїнському турнірі

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    Юні одеські гімнастки успішно виступили на Всеукраїнському турнірі

    Вихованки Одеської спортшколи №1 зайняли призові місця на I Всеукраїнському турнірі «Шлях до зірок» з художньої гімнастики

    З 28 лютого по 1 березня 2020 року в місті Миколаєві відбувся I Всеукраїнський турнір «Шлях до зірок» з художньої гімнастики.

    У змаганнях взяли участь 350 гімнасток з 10 міст України.

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    Юні одеські гімнастки успішно виступили на Всеукраїнському турнірі
    Юні одеські гімнастки успішно виступили на Всеукраїнському турнірі
    Юні одеські гімнастки успішно виступили на Всеукраїнському турнірі
    Юні одеські гімнастки успішно виступили на Всеукраїнському турнірі
    Юні одеські гімнастки успішно виступили на Всеукраїнському турнірі
    Юні одеські гімнастки успішно виступили на Всеукраїнському турнірі
    Юні одеські гімнастки успішно виступили на Всеукраїнському турнірі
    Юні одеські гімнастки успішно виступили на Всеукраїнському турнірі

    Одесу на змаганні представили вихованки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, завоювавши призові місця, зокрема:

    • Шпакевич Ніка (2014 р.н.) - 1 місце;
    • Шопен Ангеліна (2013 р.н.) - 1 місце;
    • Бєгунова Валерія (2009 р.н.) - 1 місце;
    • Полякова Єлизавета (2009 р. н.) - 1 місце;
    • Шавель Валерія (2009 р. н.) - 1 місце;
    • Півньова Олександра (2010 р. н.) - 2 місце;
    • Степанншена Ольга (2007 р.н.) - 2 місце;
    • Річіло Вікторія (2006 р. н.) - 2 місце.
    • Рачицька Аліна (2006 р. н.) - 2 місце;
    • Пилипчук Діана (2003 р. н.) - 2 місце;
    • Узун Аліна (2010 р. н.) - 3 місце;
    • Стоянова Анастасія (2008 р.н.) - 3 місце;
    • Волкова Ксенія (2007 р.н.) - 3 місце;
    • Сулима Дана (2006 р.н.) - 3 місце.

    Підготували спортсменок до змагань тренери-викладачі Наталія Борозенцева і Людмила Дуплійчук.

    спорт художня гімнастика діти одесити
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