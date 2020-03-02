Столичні правоохоронці вилучили із неблагополучної сім’ї двох дітей (фото)



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Побутові умови родини загрожували здоров’ю та життю малолітніх дітей Фото: Нацполіція

Дворічну дівчинку та восьмирічного хлопчика доставили у лікарню для обстеження

Співробітники сектору ювенальної превенції Солом’янського управління поліції спільно зі службою у справах дітей районної державної адміністрації провели профілактичний рейд під умовною назвою «Діти вулиці». Під час заходу поліцейські перевірили сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах, а також родини, на які надходили скарги.

У результаті поліцейські виявили родину, де батьки не приділяють належної уваги своїм дітям та зловживають алкогольними напоями. Окрім цього, перевіривши стан помешкання та житлово-побутові умови проживання дітлахів, поліцейські зафіксували достатню кількість порушень. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Враховуючи те, що побутові умови родини загрожували здоров’ю та життю малолітніх, співробітники ювенальної превенції поліції Києва вилучили двох дітей, 2012 та 2017 років народження, яких доставили до дитячої лікарні для проходження медичного огляду та надання допомоги. Також на їх батьків склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели з ними профілактичну бесіду», - повідомили правоохоронці.

Після того, як відповідні служби перевірять стан приміщення та переконаються, що умови для проживання дітей відповідають належному рівню, малолітніх повернуть додому. Окрім цього, поліцейські та працівники служби у справах дітей і сім’ї будуть регулярно інспектувати цю родину, аби забезпечити нормальні умови для життя і виховання дітей.

Правоохоронці звертаються до громадян не залишатися байдужими, а негайно повідомляти на спецлінію 102 для оперативного реагування про можливі факти залишення дітей у небезпеці, або очевидні випадки невиконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей.