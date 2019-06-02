За фактом незаконних дій на ізмаїльському елеваторі розпочато декілька кримінальних проваджень



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Самовільно заїхавши на територію елеватора на вантажних автомобілях, група осіб почала вивозити з нього зерно. Протиправні дії припинили поліцейські

Серед декількох десятків учасників події – місцевий фермер, який свої дії пояснює рішенням суду, що нібито було винесене на його користь.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група та правоохоронці, які забезпечують охорону публічного порядку та запобігають подальшому вчиненню правопорушень.

Обставини події встановлюються. Попередньо дії порушників кваліфікуються ч.1 ст. 356 та ч.3 ст. 186 Кримінального кодексу України як самоправство і грабіж.