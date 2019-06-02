Поліцейських, які стріляли у дитину на Київщині, затримано



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Затримані правоохоронці перебувають у відділку поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії

Поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, у стані алкогольного сп‘яніння

Двоє підозрюваних у важкому пораненні п’ятирічного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Facebook.

За його словами, поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, у стані алкогольного сп‘яніння.

«Наразі вони перебувають у відділку поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. В подальшому усі зібрані докази та свідчення будуть передані за підслідністю в ДБР», - написав Князєв.

Він також додав, що поранену дитину транспортували на лікування в Київ.

«Наразі дитину вдалося транспортувати в Київ, де за її життя борються кращі лікарі держави», - написав він.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного Кирила з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині можуть бути причетними два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.