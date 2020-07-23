За хабар $2500 одеського суддю засудили до 7 років в'язниці



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ВАКС визнав винним суддю Малиновського суду Одеси та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі

22 липня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила обвинувальний вирок та визнала винуватим суддю Малиновського суду Одеси у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Про це інформує пресслужба ВАКС, повідомляє «Главком».

Судді призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років із позбавленням права обіймати посаду судді та будь-які посади у правоохоронних органах на 3 роки, із конфіскацією всього його майна.

Так, дослідивши усі надані сторонами матеріали, заслухавши свідків, колегія суддів визнала суддю Малиновського суду Одеси винним в одержанні неправомірної вигоди у розмірі $2500 за прийняття рішення в інтересах третьої особи з використанням наданого йому службового становища.

До набрання вироком законної сили суд залишив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 тис грн.

На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.