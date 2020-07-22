Із затонулого танкера Delfi стався новий витік нафтопродуктів



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В море поряд з танкером залили сорбент для нівелювання наслідків виливу нафтопродуктів

22 липня в районі аварії танкера працювала виїзна комісія, члени якої склали акт про витік пального з судна

У середу, 22 липня, в Одесі зафіксували новий витік нафтопродуктів із пошкодженого під час аварії корпусу танкера Delfi, що лежить на мілині поряд із міським пляжем

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов,

«Цієї ночі стався новий витік нафтопродуктів із затонулого танкера. Зараз проводяться заходи щодо підйому судна. Ще раз наголошую: наша позиція незмінна - ми не дозволимо розпилювати танкер» - заявив міський голова.

Труханов доручив керівникам департаменту муніципальної безпеки і департаменту екології звернутися до профільних служб Одеського морського порту та встановити додаткові бонові загородження довкола аварійного танкера.

У пресслужбі мерії уточнили, що 22 липня в районі аварії танкера працювала виїзна комісія, члени якої склали акт про витік пального з судна.

Зазначається, що в море поряд з танкером залили сорбент для нівелювання наслідків виливу нафтопродуктів.

Нагадаємо, сьогодні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що у власника танкера Delfi є кілька днів для підняття судна.

Як повідомлялося, 18 липня затонулий поблизу берегів Одеси танкер Delfi не змогли підняти. Дві спроби підняти танкер провалилися.

Нагадаємо, судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

Джерело: Укрінформ