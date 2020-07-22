У Польщі заарештували екскерівника «Укравтодору»



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Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 до 2019 року

Славоміра Новака та двох його спільників заарештували на три місяці

У Польщі суд Варшави взяв під варту на три місяці колишнього голову «Укравтодору» Славоміра Новака та двох його спільників. Про це інформує пресслужба НАБУ.

Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) 20 липня затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який також очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор), Славоміра Новака за обвинуваченням у корупції та діяльності у злочинній організації.

Національне антикорупційне бюро провело в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

Нагадаємо, у 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.